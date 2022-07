Ein ungewöhnlicher Alarm hat am Donnerstag die Feuerwehr in Wendisch Rietz erreicht. Das Besondere: Der Notruf, der gegen 9.30 Uhr über die 112 in der Leitstelle Oderland in Frankfurt (Oder) einging, kam von einem zehn Jahre alten Jungen. Das Kind war zum Zeitpunkt des Geschehens alleine zu Hause.