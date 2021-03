Im Allgemeinen gilt, dass die Städte und Gemeinden in Brandenburg für den Brandschutz zuständig sind. Große Städte haben Berufsfeuerwehren, in den kleinen Gemeinden diskutiert man, ob und wie man auch in Dörfern, die kaum 100 Einwohner haben, eine eigene einsatzbereite Feuerwehr erhalten kann....