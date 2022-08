Die Angst ist groß. Kann sich die ökologische Katastrophe in der Oder , das massive Fischsterben auch auf die Spree ausweiten? Angstvoll gucken nicht nur viele Angler in den Fluss. Und in der Tat, immer wieder gibt es einzelne tote Fische. Am Sonntag meldete ein Blaulichtreporter aus Fürstenwalde ...