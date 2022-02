Am Sonnabend kam es im Gebiet des Landkreises Oder-Spree zu einer Verfolgunsjad durch die Polizei, die sich von Lindenberg (Tauche) bis zur Ortslage Demnitz erstreckt. Was war passiert? Zunächst meldete ein Mann der Polizei, dass sich ein Mann in Lindenberg in ein Fahrzeug gesetzt hatte und losgefa...