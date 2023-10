Wer am vergangenen Wochenende das legendäre „Schnitzel vom Turnower Schwein“ probieren wollte oder mal den Schlossprinzessinnensalat mit einem Dressing aus Rosenöl, wurde enttäuscht. Die Gaststätte „Zur Darre“ am Schloss Lieberose ist geschlossen. Nach Jahren des Leerstands erst am Himme...