Es gibt sie bereits in Beeskow, Fürstenwalde, Bad Saarow sowie in unzähligen weiteren Orten – und seit Mittwoch auch in Storkow. Der Künstler Gunter Demnig hat am Nachmittag den ersten Stolperstein zur Erinnerung an einen früheren jüdischen Bewohner der Stadt verlegt. Knapp 30 Gäste hatten s...