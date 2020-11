Gemeinsames Gedenken an die Errichtung des Außenlagers des KZ Sachsenhausen in Lieberose: Rabbiner Andreas Nachama (2.v.l.) und Pafferin Marion Gardei (r.) aus Berlin feierten mit Pfarrer Wolfgang Krautmacher und dem Historiker Dr. Andreas Weigelt einen gemeinsamen Gedenkgottesdienst in der Lieberoser Landkirche. Für die Besucher galten Corona-Regeln. Im Dezember sollte eigentlich auch eine Ausstellung über den Jamlitzer Bahnhof eröffnen. © Foto: Elke Lang