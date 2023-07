Bauarbeiten in Groß Rietz – welche Kosten kommen auf Anwohner zu?

Gehweg in Rietz-Neuendorf

Seit einigen Wochen wird an der Sanierung des Gehwegs der Ortsdurchfahrt in Groß Rietz gearbeitet. Jetzt sorgt das Vorhaben für kritische Anfragen von Familien an die Gemeindeverwaltung.