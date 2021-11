Iris Julia Berger aus Beeskow will hoch hinaus. Die 17-jährige Schwimmerin trainiert abwechselnd in Fürstenwalde und Köln und hat ein großes Ziel: Olympia 2024 in Paris.

Vor Kurzem konnte sie bereits zeigen, was in ihr steckt – bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Sechsmal ging...