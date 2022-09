Am Montagvormittag kam es in Lieberose zu einem Rettungseinsatz mit einem Rettungshubschrauber. Der Hubschrauber Christoph 49 vom Typ H135 des Herstellers Airbus landete gegen 10 Uhr auf einer Freifläche an der Darre. Von dort aus fuhren die Notärzte mit einem Pkw zum Einsatzort. Der Hubschrauber kam vom Helios-Klinikum aus Bad Saarow , wo der Betreiber des Hubschraubers, die DRF Luftrettung, seit Mai 2000 stationiert ist. Der Grund für den Einsatz war, laut der Leitstelle Lausitz, eine medizinische Notfallrettung in Lieberose.

Zu Einsätzen fliegt der Rettungshubschrauber der DRF nicht nur in die nähere Umgebung. In den Landkreisen Oder-Spree Barnim und Spree-Neiße sowie in der Stadt Frankfurt (Oder) ist er bei Bedarf unterwegs. Von Bad Saarow aus fliegt er in einem Radius von 60 Kilometern, die Ziele erreicht er je nach Entfernung in maximal 15 Minuten. In nahezu allen Fällen flog er für Notfallrettungen aus. Im letzten Jahr rückte der Hubschrauber 1385 Mal zum Einsatz aus.