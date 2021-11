Ab 16 Uhr wurde es am Donnerstag betriebsam in der Friedländer Mehrzweckhalle. Die Kleintierzüchter aus der Region reisten an, mehr als 50 in den folgenden Stunden. Einige aus Friedland selbst, andere kamen bis aus Lübben oder Lietzen. Gut 350 Tiere brachten sie mit. Tauben, Hühner, ein paar Gä...