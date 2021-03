In dem kleinen Wäldchen am Mühlenberg hat immer die Nachtigall gesungen. So erzählen es die Anwohner. Das wird in den nächsten Jahren nicht mehr passieren. Das kleine Wäldchen gibt es nicht mehr. Die Bäume an der östlichen Seite der Friedländer Chaussee sind gefällt worden. Es seien 0,2 Hek...