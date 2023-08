Wehmütig zieht es Willi Braun täglich von Reichenwalde nach Storkow: „Gucken, was noch übrig ist von dem Schützenhaus und der Kegelbahn“, erzählt der 87-Jährige. Er gehörte 67 Jahre lang dem Kegelklub Storkow an, dessen letzte fünf Mitglieder sich auf den Storkower SC in Alt Stahnsdorf, ...