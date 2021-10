Ganze acht Jahre ist es her, seit die Haasenburg GmbH im August 2013 verkündete, ihren Standort in Jessern aus wirtschaftlichen Gründen zu schließen. 40 Mitarbeiter wurden damals entlassen. Ein paar Monate später folgte die Schließung der Standorte Neuendorf am See und Müncheberg. Die damalige...