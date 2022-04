Die Mitglieder des Wohnprojekts Rakäte in Beeskow: Sie arbeiten gern und viel kreativ, und so ist auch ihr Vorhaben. In die ehemalige Käte-Agerth-Schule wollen Anna Gerlach und Sascha Haus, Kerstin und Maik Müller, Thomas Kosslick und Maxi Müller sowie Oliver Fries und Petra Hellmann einziehen. Mit dem Festival „Prima Marina“ stellen sie sich am 2. Juli den Beeskowern vor. © Foto: Uwe Kosslick