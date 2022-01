Das Interesse war groß an der 10. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in Lieberose. Gewichtige Entscheidungen standen auf der Tagesordnung und lockten zahlreiche Bürger in die Darre. Im Fokus stand dabei die Zukunft des Schlosses Lieberose. Die Abgeordneten sollten über den Verzicht der Stadt...