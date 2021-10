Die Sparkasse Oder-Spree baut in Friedland ihren Geldautomaten ab. Die Kunden, so eine Begründung, würden sich im Supermarkt mit Bargeld versorgen. Doch solche Märkte gibt es in Friedland nicht. Wir haben die großen Ketten gefragt, ob sie nicht vielleicht doch in der Stadt bauen wollen.