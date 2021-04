Seit einigen Wochen wird in die Wohnhäuser am Kurzen Weg in Beeskow investiert. Am größten Wohnblock Kurzer Weg Nr. 7a – 9a wird das Dach neu eingedeckt. Das Gebäude hat vier Etagen mit fünf Zugängen zu den 40 Wohnungen.

Der Block ist 70 Meter lang, das bedeutet eine enorme Dachfläche. In lu...