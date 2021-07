Die Freiwillige Feuerwehr in Oelsen feiert ihr 90-jähriges Bestehen. Ein Anlass, der normalerweise mit einem großen Festakt begangen würde. Doch in Oelsen wird es am 31. Juli trotz des Jubiläums nur eine kleine Feier geben – und das ist nicht ausschließlich den Corona-Auflagen geschuldet.

Umst...