Die Blicke reichten von ungläubig bis überrascht. Soll es wirklich so schlimm kommen? In der gut besuchten Gemeindevertretersitzung von Tauche in der vergangenen Woche informierte Bürgermeisterin Stephanie Erdmann, dass die Gemeinde eine Vorgabe des Landkreises zum Brand- und Katastrophenschutz u...