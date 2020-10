Nach dem Scheitern der Mitverwaltung der Gemeinden Rietz-Neuendorf, Tauche und der Stadt Friedland durch die Kreisstadt Beeskow steht nun auch für die Gemeinde Tauche die Wahl eines neuen Bürgermeisters an. Das haben die Gemeindevertreter im Rahmen ihrer Sitzung am Dienstagabend in der Gaststätte...