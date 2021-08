Wachablösung bei Veolia in Storkow: Während Klaus-Dieter Selert am 2. August seinen letzten Arbeitstag auf der Kläranlage absolviert hat, rückt Stefan Brendel als Gruppenleiter an die Stelle des 62-Jährigen. „Hier standen früher nur Pappeln“, weiß er noch. Das aus Wendisch Rietz übergeleitete Abwasser verrieselte im Erdreich.

„Ich habe 45 Jahre gearbeitet - jetzt freue ich mich auf meinen Ruhestand“, erklärt der gelernte Elektrike...