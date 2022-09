Die Aktivisten des Netzwerks Fridays for Future gingen am 23. September in ganz Deutschland für mehr Klimaschutz auf die Straße. Nach Angaben der Organisatoren waren mehr als 270 Versammlungen und Veranstaltungen in Deutschland am globalen Klimastreiks beteiligt, der lokal zum Umdenken und Handeln aufrufen soll. Einen Teil trug auch die Stadt Beeskow bei, wo ein kleines Team von fünf Schülerinnen und Schülern des Rouanet Gymnasiums eine Klimademo auf dem Marktplatz organisierten.

Ziel der Gruppe ist es, in Beeskow für ehrlichen und mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatiblen Klimaschutz, globale Gerechtigkeit, guten und günstigen ÖPNV auf dem Land und den massiv beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien auf die Straßen zu gehen.

Circa 40 Menschen versammelten sich am Freitag gegen 14 Uhr auf dem Marktplatz in Beeskow. Die BEOS (Bürgerenergie Oder Spree) und das Projekt "GemüseGut Reudnitz" beteiligten sich ebenfalls an dem Klimastreik.