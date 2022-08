In der vergangenen Woche, so bestätigt es Krankenhausgeschäftsführer Michael Rochow, habe man kurzzeitig vor der Frage gestanden, im Haus kurzfristig wieder auf den Corona-Krisenmodus zu schalten. Der Grund: „Wir hatten gleichzeitig zehn Covid-19-Patienten in Behandlung. Dazu einen Corona-Patie...