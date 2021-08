Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hat am Sonnabend dem Oder-Spree-Krankenhaus Beeskow einen Besuch abgestattet und den neuen Feststellungsbescheid an die Einrichtung übergeben. Dieser basiert auf dem Vierten Krankenhausplan des Landes, der seit dem 1. August in Kraft ist und den Kliniken Pla...