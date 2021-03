Der Kreis Dahme-Spreewald hat für die Jahre 2021/2022 einen Doppelhaushalt mit einem Finanzvolumen von gut 760 Millionen Euro beschlossen. Der Kreistag hat dem Papier nach Information der Verwaltung einstimmig zugestimmt. Rund 375 Millionen Euro für das Jahr 2021 und etwa 385 Millionen Euro für das Jahr 2022 sind im Kreishaushalt eingeplant.

Im Jahr 2021 stehen im ordentliche Erträgen von 331 Millionen Euro ein Ressourcenverbrauch in Höhe von 344 Millionen Euro gegenüber. Das ordentliche Ergebnis soll somit 2021 mit einem Defizit von rund 13 Millionen Euro abschließen. Für 2022 wird ebenfalls ein Haushaltsdefizit von mehr als 30 Millionen Euro erwartet.

Das sei ein Rekordwert in Brandenburg, heißt es in einer Pressemitteilung. Allein für die eigenen Baumaßnahmen werden knapp 63 Millionen Euro bereitgestellt. Davon profitiert auch die Region Lieberose. Für rund 1,2 Millionen Euro wird ein Aussichtsturm in der Lieberoser Heide, der zum INA-Projekt gehört, errichtet. Viel Geld fließt außerdem in den Breitbandausbau, in das kreiseigene Radwegenetz und in die Sanierung von Kreisstraßen. Eines der größten Projekte ist der Neubau des Jobcenters in Königs Wusterhausen. Dafür werden rund 11,4 Millionen Euro veranschlagt.