Im Katastrophenlager in der Lübbener Chaussee in Beeskow üben Dezernatsleiter der Technik Maurice Kuhnert (l.) und Michael Stübgen (Innenminister Brandenburg) das Sandsack befüllen. Michael Neumeister (r., Dezernatsleiter Ausbildung) erklärt, dass diese Methode ohne technische Hilfsmittel nicht so effizient ist, wie mit einer Befüllungsmaschine. © Foto: Jörn Tornow