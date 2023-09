Im Modeladen ist gerade Sommerschlussverkauf, nebenan plauscht die Verkäuferin vom Gemüsegeschäft mit einer Kundin: Idylle am Markt in Lieberose, der kleinen Landstadt zwischen Beeskow und Lübben. In der Vergangenheit schaffte es Lieberose immer wieder bundesweit in die Nachrichten, weil ein nah...