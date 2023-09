In ihrem Garten in Ragow-Merz gönnen sich Nadine Sobolewski und ihr Bruder Jens Sobolewski einen entspannten Nachmittag mit Freunden, gekommen ist auch ihre Mutter Ingrid. Hinter ihnen liegen anstrengende Tage, denn beim großen Kürbisfest in Klaistow traten Nadine und Jens Sobolewski als Züchter mit an und hatten vier ihrer großen Kürbisse zu dem Erlebnishof in der Nähe der Stadt Beelitz gebracht. Mehr als 10.000 Besucher waren allein an diesem Sonntag da, der Veranstalter kündigte ihn an als „Das größte Kürbiswiegen der Welt“.

„Es ist unglaublich, was es da alles zu sehen gibt“, berichtete Jens Sobolewski. Kleine und große Kürbisse, dazu Kürbissuppe und Kürbiskuchen. Und man trifft alte Freunde, hält hier ein Schwätzchen, tauscht dort Ratschläge aus. Und standesgemäß begannen Nadine und Jens Sobolewski ihren Bummel über das Festgelände mit einem Frühstück – einer Tasse Kürbissuppe. „Die war wirklich sehr lecker“, schwärmte er.

Züchter in Ragow-Merz freuen sich über ihre Urkunden

Angefangen hat ihre Begeisterung für die Züchterei mit einer Zucchini vor acht Jahren, ein Jahr später stiegen die beiden auf Kürbisse um. Und seit acht Jahren fahren die beiden auch im September stets zum Fest nach Klaistow. Vor ihnen stehen an diesem Tag auf der Kaffeetafel kleine Souvenirs, die sie aus Klaistow mitgebracht haben: Ein Kaffeebecher mit der Aufschrift „20 Jahre Kürbiswiegen der Riesenkürbisse“, eine Piccolo-Flasche Kürbissekt und ein Werbe-Aufkleber. Und natürlich die Urkunden.

Die Freiwilligen aus Ragow-Merz können etliche Schwergewichte vorweisen

Die beiden aktiven Züchter aus Ragow-Merz haben zwar etliche Schwergewichte vorzuweisen, aber in der obersten Klasse spielen sie nicht mit. Die oberste Klasse – das sind Exemplare von 800 bis knapp 1000 Kilogramm in der Kategorie Atlantic Giants. Der diesjährige Gewinner brachte es auf 989,5 Kilogramm, erläuterte Jens Sobolewski. Der „Kandidat“ darf dabei nicht beschädigt sein, es muss sich vielmehr um ein vollkommen intaktes Exemplar handeln.

In dieser Liga sind Nadine und Jens Sobolewski nicht unterwegs, auf dem Tisch liegen auch einige ihrer Urkunden, die sie jetzt in Klaistow erhielten. In der Kategorie der länglichen gurkenartigen Kürbisse (Long Gourds) belegt ihr Kandidat mit 163 cm den 22. Platz. Und in der Kategorie der Riesenkürbisse (Atlantic Giants) errang ihr Exemplar mit 132,5 Kilogramm den 39. Platz. „Also von den Medaillenrängen sind wir weit entfernt“, erläuterte der Mann aus Ragow-Merz.

Hobby-Gärtner sind monatelang im Einsatz

Die Züchter sind dabei nicht nur im Spätsommer gefordert, wusste Nadine Sobolewski zu berichten, vielmehr sind die Freiwilligen das ganz Jahr über im Einsatz. 2023 war wieder mal ein besonderes Jahr, er habe ausschließlich mit Mist und Humus gearbeitet und auf Dünger komplett verzichtet, berichtete Jens Sobolewski. Der gelernte Zimmermann, der nebenberuflich als Feuerwerker tätig ist, liebt die Gartenarbeit, es sei ein tolles Gefühl zu verfolgen, wie die Kürbisse Woche für Woche größer und schwerer werden.

Das Wetter war in diesem Sommer nicht ganz optimal, mal war es zu kühl, mal war es zu feucht. Von den fünf Früchten, die sich in ihrem Garten monatelang betreut hatten, haben sie vier mit nach Klaistow genommen, einer blieb im Dorf und ziert jetzt den Herbstwagen am Hofeingang.

Freude auf das Schlachtefest im November

Alle Exemplare, die am Kürbiswiegen teilgenommen haben, gehen übrigens über in das Eigentum des Erlebnishofes. Aktuell werden sie alle in der großen Ausstellung dort gezeigt. Und am 5. November geht es beim großen Kürbis-Schlachtefest allen an den Kragen, dann werden sie mit großen Messern auseinandergenommen und die Samen eingesammelt. Der Züchter hat dabei ein Vorwahl-Recht, er darf als erster Anspruch auf die Samen anmelden. Verzichtet er, dann kommen die anderen Passanten zum Zuge. „Wir fahren am 5. November auf jeden Fall wieder hin“, kündigte Jens Sobolewski an.

Mit dem fünften Kürbis, der noch auf dem Herbstwagen lagert, will sich dann im November Nadine Sobolewski beschäftigen und daraus Suppe, Marmelade und Kompott produzieren. Und wenige Monate später, im Frühjahr 2024 heißt es dann: Alles klar für die neue Kürbis-Saison.