„Jetzt kommen alle. Die ländliche Ruhe ist vorbei“, ist Alexandra Gräfin von Stosch euphorisch. Sie ist Leiterin der Abteilung Kunst und Kultur und Prokuristin bei Artprojekt, einem Unternehmen, das vor allem touristische Bauvorhaben in Strausberg, am Scharmützelsee und aktuell auch an den Gr...