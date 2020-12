Eine frohe Botschaft sandte der Kreistag Dahme-Spreewald kurz vor den Weihnachtsfeiertagen an mehrere Städte und Gemeinden. Sie können sich auch im kommenden Jahr über zusätzliche Finanzmittel freuen. Insgesamt rund zwei Millionen Euro aus dem Kreisstrukturfonds für elf kommunale Bauprojekte wurden einstimmig beschlossen.

Investive Strukturmaßnahmen

Auch die marode Gedenkstätte mit Mahnmal für das ehemalige Nebenlager des Konzentrationslagers Sachsenhausen in Lieberose ist bedacht wurden: 13.000 Euro investiert der Kreis hier im die Sanierung. Für die Neuerrichtung und -einrichtung eines Spielplatzes in der Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk (Amt Lieberose/Oberspreewald) sind rund 30.000 Euro vorgesehen.

Über den Fonds werden investive Strukturmaßnahmen von überregionaler sowie regionaler Bedeutung gefördert. Damit möchte der Landkreis zu einem Ausgleich zwischen leistungsstarken und weniger leistungsstarken Kommunen beitragen. Das größte, unterstützte Vorhaben liegt in der Gemeinde Heidesee. Dort wird die Sanierung sowie der An- und Umbau der Kindertagesstätte im Ortsteil Prieros durch den Dahme-Spreewald-Kreis mit insgesamt gut 747.000 Euro unterstützt.

Weitere Projekte sind: der Neubau der Schulbushaltestelle in Gehren (72.000 Euro) und die Neuerrichtung der Spielgeräte auf dem Spielplatz in Bornsdorf (47.000 Euro) - beide Gemeinde Heideblick -, der Neubau eines Vereinsheim auf dem Sportplatz in Friedersdorf (Gemeinde Heidesee, 120.000 Euro), die Förderung des Eigenanteils für den Umbau der Alten Schule zur Tagespflege mit Demenz-WG in Groß Leuthen (Märkische Heide, 375.000 Euro) sowie die Errichtung einer Anlegemöglichkeit für Sport- und Hausboote in Märkisch Buchholz (Amt Schenkenländchen, 18.400 Euro). In der Stadt Lübben werden die Errichtung eines inter- und audioaktiven Spreewaldsagen-Parcours (275.000 Euro) und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Lubolz (223.000 Euro) gefördert.