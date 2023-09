Ende September findet zwischen Philadelphia und Groß Schauen auf einem Acker des Groß Schauener Landwirtschaftsbetriebs Peter & Gutke Kartoffelbuddeln statt, das 15. Mal nun schon. Und das Fest wird immer größer, es gibt immer mehr Menschen zwischen Frankfurt (Oder), Berlin und Cottbus, die alte heimische Sorten frisch vom Feld bevorzugen und sich damit für den Winter eindecken. Unter sechs Sorten haben die Besucher dieses Jahr die Wahl – können aber auch alle sechs Sorten mitnehmen. „Es ist genügend da, und alle Sorten sind lecker“, lädt Geschäftsführer Fritz Walter Peter ein.

Eine Sorte hat er in diesem Jahr zur Probe auf anderthalb Hektar neu dazugenommen, die mehlige Polly, „sie ist gut gewachsen, ist trockentolerant und braucht wenig Dünger“, erklärt er deren Vorteile. Der Landwirt managed das Kartoffelfest zusammen mit seinem Companion Reinhard Gutke, der an einer Kartoffelwaage seine Aufgabe hat, und Ralf Wittke, dem Vorsitzenden des Vereins Schlepperfreunde. Dazu kommen rund 40 freiwillige Helfer, besonders über die Schlepperfreunde aus ganz Brandenburg, Sachsen und Thüringen sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr.

Kartoffel-Buddeln in Philadelphia

Der Kartoffelanbau wechselt wegen des Fruchtfolgeprinzips ständig die Flächen. In diesem Jahr ist es ein Acker an der Kolberger Chaussee, auf dem das Kartoffelfest schon vor vier Jahren einmal gefeiert wurde. Diesmal sind es aber mit insgesamt 15 Hektar – vier Hektar mehr zum Buddeln. Trotzdem es wettermäßig gesehen ein nicht ganz ideales Jahr war, ist der Landwirt zufrieden.

Tessa Lehmann sowie Melanie und Anja Wolff (v. l.) haben am Stand des Landwirtschaftsbetriebs Peter & Gutke an Lothar Päseler und seinen Enkel Cassian Ebelt, beide aus Briesen, frisch gekochte Kartoffeln vom Feld mit Sauerkraut und Grützwurst ausgegeben. © Foto: Elke Lang

„Das Frühjahr war zu kalt und zu trocken, sodass die Kartoffeln zu spät gekeimt haben“, so Peter. „Dann hatten wir zu viel Wasser und den Krautfäulepilz.“ Als Ergebnis kamen pro Pflanze statt bis zu zwanzig Kartoffeln in einem guten Jahr nur sieben bis zehn zustande, aber die sind sehr groß.“ Große Kartoffeln lassen vor allem Kinderherzen höherschlagen, denn es findet in jedem Jahr ein Wettbewerb statt, wer die größte Kartoffel findet.