Zwei lange Tage wird auf der Burg Beeskow in den Mai gefeiert. „Hollefest und Hexennacht“ heißt es am Sonnabend und Sonntag mit Angeboten für die ganze Familie. Das Spektakel mit mittelalterlicher Anmutung zieht zurück vom Anglerplatz an der Spree auf den (fast) fertig sanierten Burghof.

Der Startschuss für das Bühnenprogramm fällt an beiden Tagen um 13 Uhr. Bis 22 Uhr gibt es Konzerte, Theaterstücke und Märchenerzähler, denen man lauschen kann. Mitmachen kann man wie in den vergangenen Jahren bei der Kissenschlacht (Sonnabend 14.45 und 16.30 Uhr, Sonntag 15., 16.45 und 18 Uhr). Für Kinder gibt es ein Karussell, einen Henna-Workshop, Bastelstationen und eine Gauklerschule. Etwas gruselig klingt das Sonnabend-Programm auf dem Bergfried, wo ab 20.20 Uhr „Höllische Turmgeschichten mit Schattenspiel“ erzählt werden. Wenig später beginnt auch die Frühlingsfeuerschau, bevor dann gegen 22 Uhr Ruhe auf dem Burghof einkehren soll.

Die Hexenmutter zieht auf den Burghof

Am Sonntag dann wird sogar bis Mitternacht gefeiert. Zusätzlich zu den vielen Sonnabendangeboten zieht dann auch noch gegen 19 Uhr die Hexenmutter mit ihren Teufeln und Musikern auf die Burg. Ein weiterer Höhepunkt des teuflischen Beisammenseins, zu dem auch historische Modenschauen und ein Brigantenlager gehören, wird ein großer Kostüm- und Flugwettbewerb. Das komplette Programm des Wochenendes ist auf der Internetseite der Burg Beeskow zu finden. Der Eintritt kostet pro Tag für Erwachsene 7, ermäßigt 5 Euro. Kinder bis zu sechs Jahren haben freien Eintritt. Es gibt auch eine Familienkarte für 20 Euro. Im Eintritt enthalten ist der Besuch der Museen auf der Burg Beeskow.

Ein Maibaum kann wegen der Bauarbeiten in diesem Jahr auf der Burg noch nicht eingetanzt werden. Diese Tradition soll aber im kommenden Jahr wieder aufleben. Dennoch müssen die Beeskower natürlich nicht ganz auf diese Tradition verzichten. Ab 18 Uhr wird am Sonntag im Ortsteil Neuendorf direkt neben der Gaststätte ein Maibaum aufgestellt. Organisiert wird diese Aktion vom dortigen Fastnachtsverein.

Bikertreffen in Görsdorf bei Beeskow

Ostern 2023 Das ist los für Familien rund um Storkow, Beeskow und Lieberose Beeskow Traditionell starten die Motorradfahrer der Region am 1. Mai in die Saison - mit einem Bikertreffen ab 10 Uhr in Görsdorf bei Beeskow. Auf dem Programm steht unter anderem Live-Musik.

Am 30. April tanzen die Storkower auf dem Marktplatz in den Mai. Ab 18.30 Uhr gibt es ab dem früheren Kino Capitol zunächst einen Festumzug mit Blasmusik, später stehen Maibaumtanz und Disko auf dem Programm. Der Eintritt ist frei. Auf der Getränkeliste stehen Bier, Wein und Cocktails. Von Grill gibt es Spezialitäten.

Lieberose feiert auf dem Marktplatz

Der Maibaum wird am 30. April um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Lieberose aufgestellt. Stadt und Feuerwehrverein laden zu Musik und Unterhaltung ein.

Die Schlossgärtnerei Lieberose (Schloßpark 1, 15868 Lieberose) veranstaltet am 1. Mai von 9 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür. Musik gibt es von Schlagersängerin Claudia Gerlach, Besucher können sich bei Spargelsuppe, Bratwurst und Steak sowie Kaffee und Kuchen stärken. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Geplant ist eine Tombola.

Tanz in den Mai in Kummersdorf

Im Storkower Ortsteil Kummersdorf stellen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr am 30. Mai um 18 Uhr den Maibaum auf. Anschließend wird zum Tanz in den Mai geladen. Treffpunkt ist das Feuerwehrgerätehaus im Dorfzentrum. Für Bratwürste und Getränke ist gesorgt. Auch an die Kleinsten ist gedacht: Kinder von der Kita „Kanalkieker“ führen einen Tanz am Maibaum auf, außerdem wurde eine Feuerwehr-Hüpfburg organisiert.

Fackelzug in Friedland

Die Maifeier gehört ins Zentrum der Stadt, so geht man in Friedland den 30. April an. Um 18.30 Uhr wird auf dem Marktplatz der Maibaum von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt. Anschließend startet der Fackelzug auf die Burg, dort gibt es im Burghof Bratwurst, Bier und Brause.

Schwungvoll in Reudnitz

Einen schwungvollen Tanz in den Mai wird es in Reudnitz geben. Dort können die Paare ab 20 Uhr sich im Dorfkrug auf dem Parkett drehen. Der Maitanz endet voraussichtlich um 2 Uhr nachts. Der Eintritt kostet 7 Euro.