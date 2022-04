Zum Eintauchen in die Welt des Mittelalters hatte die Berliner Rittergilde geladen und dementsprechend wild ging es auf dem Burghof zu – Ritter in schweren Rüstungen lieferten sich auf der Burg in Friedland hitzige Kämpfe mit dem Schwert. Bogenschützen demonstrierten dem neugierigen Publikum ih...