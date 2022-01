Vor einigen Jahren war das Thema einer der großen Aufreger in der Storkower Kommunalpolitik. Die Firma Nammo Buck, mittlerweile umbenannt in Nammo Defence Germany, wollte auf ihrem Gelände nördlich des Ortsteils Bugk eine Munitionszerlegungsanlage in Betrieb nehmen . Die Stadtverordnetenversammlun...