Es ist heiß, aber im Schatten lässt es sich am Rand der riesigen Wiese bei selbst gemachter Limonade herrlich entspannen. Bunte Schmetterlinge sind zu sehen, Grashüpfer springen und Bienen summen herum. Torsten Voigt hat in Görsdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Tauche, ein Paradies für Insekten geschaffen – und für Menschen die gern in der Natur unterwegs sind.

Harmonie zwischen Biene, Mensch und Natur

„Es war eine spontane Idee“, sagt ...