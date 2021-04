Der Rettungshubschrauber Christoph 49 ist auf dem Bertholdplatz in Beeskow gelandet. Der Hubschrauber war zum Einsatz gekommen, da der Notarzt, der in Beeskow stationiert ist, an einem anderen Ort im Einsatz war. Der nächstgelege Notarzt befand sich in dem Moment in Bad Saarow. Dieser wurde dann pe...