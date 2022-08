Seit dem 3. August kann in Beeskow wieder Gesang auf der Burg Beeskow und an der Ragower Mühle gelauscht werden. Denn die zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer des internationalen Opernkurses sind in der Stadt und bereiten sich auf ihre Konzerte im Rahmen des Projekts Oper Oder-Spree vor.