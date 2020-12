Am Mittwochmorgen, dem 9. Dezember, wurde der Polizei gemeldet, dass in der Jamlitzer Hauptstraße ein Pkw der Marke Audi in die Böschung gefahren war und sich überschlagen hatte. Vom Fahrer fehlte indes jede Spur.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellte sich heraus, dass Polizeibeamte kurz zuvor versucht hatten, das Auto im Mochlitzer Weg in Lieberose zu kontrollieren. Der Fahrer hatte dort jedoch Gas gegeben, fünf Zaunfelder eines Grundstückes durchbrochen und war geflüchtet.

Abschleppdienst angefordert

Weitere Recherchen ergaben, dass das Auto in der vorangegangenen Nacht gestohlen worden war. Zur Sicherstellung wurde ein Abschleppdienst angefordert. Eine erste Bilanz der verursachten Schäden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die weiteren Ermittlungen und die Fahndung nach dem Unfallfahrer dauern bis zur Stunde an.