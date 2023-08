Hinter Ingo Feldt und seiner Frau Stephanie liegen anstrengende Wochen: Fußboden verlegen, malern, Schränke aufbauen und am Tag vor der Eröffnung noch die Werbung an die Schaufenster bringen. Feldt ist seit Dienstag Betreiber der neuen Post- und DHL-Partnerfiliale in Storkow und so etwas wie ein ...