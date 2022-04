Caterina Lekschas, eine Hobbykünstlerin aus Beeskow, hat dieses Bild gemalt und an ihrem Zaun im Fischerkietz aufgehangen. Sie will mit dem Bild eine positive Botschaft, einen Friedenswunsch vermitteln. Das Bild hat die Farben der ukrainischen Flagge. „Aber es kann auch ein Kornfeld und ein blauer Himmel sein - egal wo“, so die Künstlerin. © Foto: Jörn Tornow