Zehn Jahre ist es jetzt her, dass in der Geschichte des 1899/1900 erbauten Schlosses Hubertushöhe in Storkow eine neue Zeitrechnung begann. Die Brüder Rainer und Harald Opolka erwarben damals das Anwesen am Storkower See, nachdem dessen Zeit als Fünf-Sterne-Hotel mit einem Insolvenzverfahren zu E...