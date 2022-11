Vodafone hat angekündigt, mittelfristig im gesamten Landkreis Oder-Spree ein 5G+-Netz verfügbar zu machen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben jetzt in Fürstenwalde in der Rauener Straße und in der Eisenbahnstraße zwei Mobilfunkstationen mit der neuen Technologie in Betrieb genommen.

Bis Mi...