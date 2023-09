Mit dem Beginn des neuen Schuljahres kam es auch zu Fahrplanänderungen im Linienangebot der Busverkehr Oder-Spree GmbH (BOS), die am Sonnabend, 26. August, in Kraft getreten sind – zur Verbesserung der regionalen Mobilität, wie es in der Ankündigung hieß. Darüber hinaus wurde versprochen: „...