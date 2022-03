Ein Pkw Ford kam am Abend des 3. März gegen 19.30 Uhr auf der B246 im Storkower Ortsteil Groß Schauen in Höhe der Köllnitzer Fischerstuben in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, drehte sich und prallte gegen einen Baum. Fahrradfahrer, die den Unfall gehört hatten, riefen den Notruf.

Der 21-Jä...