Die Autobahn A12 in Richtung Berlin wird gerade aktuell komplett gesperrt. Ein stark qualmender Pkw steht zwischen den Anschlussstellen Storkow und Friedersdorf am Fahrbahnrand. Die Polizei in Frankfurt wurde um 10.50 Uhr alarmiert.

Zwei Fahrzeuginsassen konnten sich aus dem Auto befreien, zu ihrem Zustand könne man noch nichts sagen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost in Frankfurt mit.

sieben Kilometer langen Stau zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde-West und Friedersdorf. Fahrer müssen Zeitverlust von etwa 41 Minuten rechnen (Stand 12 Uhr). Momentan kommt es zu einemzwischen den Anschlussstellen. Fahrer müssen nach Angaben des ADAC mit einemvon etwarechnen (Stand 12 Uhr).

Aus dem Motorraum dringt weiterhin starker Qualm empor. Die Feuerwehr ist alarmiert und im Einsatz. Polizisten vor Ort werden die Sperrung der Autobahn überwachen.