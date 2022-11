Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg lässt die Fahrbahn der Bundesstraße B168 in der Ortsdurchfahrt Pfaffendorf – in der Gemeinde Rietz-Neuendorf zwischen Beeskow und Fürstenwalde in Oder Spree – erneuern. Dazu wird der Streckenabschnitt vom Abzweig Wilmersdorf bis zum Ortsausgang in R...