In den frühen Morgenstunden ereignete sich in der Kummersdorfer Straße in Storkow ein schwerer Verkehrsunfall. Die L23 war zwischen dem Kreisverkehr am Irrlandia-Park und dem Abzweig nach Kummersdorf voll gesperrt.

Einsatz dauert weiter an

Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Wie die Feuerwehr Storkow gegen 6 Uhr auf ihrer Facebookseite mitteilte. Wie Roland Kamenz von der Polizeidirektion Ost gegenüber diesem Medienhaus mitteilte, soll gegen 3:30 Uhr ein Pkw nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein. Dabei geriet das Fahrzeug in Brand, wobei die Person hinter dem Steuer ums Leben kam. Zur Identität des Unfallopfers liegen noch keine Informationen vor.

LkW-Beteiligung noch unklar

Eine Beteiligung eines Lastkraftwagens an diesem Unfall wird aktuell durch die Polizei ermittelt, so Roland Kamenz von der Polizei. Nach derzeitigen Informationen soll der Lkw in Folge des Pkw-Unfalls in die Unglücksstelle gefahren sein. Ein Sachverständiger der Dekra hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten kann es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen kommen.