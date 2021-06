Hans-Joachim Müller hat extra seinen Strohhut mit dem Band in den Deutschlandfarben aufgesetzt. „Es sind ja nicht jeden Tag Deutsche Meisterschaften in Krügersdorf“, schmunzelt der 69-jährige Dorfbewohner. Wie Beeskows Bürgermeister Frank Steffen schaut er am Sonnabendvormittag von seiner Ba...