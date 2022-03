Wenn man im beschaulichen Friedland vom Markt mal schnell über die Straße zum Bäcker will, fühlt man sich seit voriger Woche wie in der Großstadt. Nicht immer, aber zu Berufsverkehrszeiten, kurz nachdem die Ampel an der B168, am Abzweig nach Leißnitz, auf Grün springt. Dann rollen Lastwagen, ...